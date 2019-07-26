В Юбилейном саратовцы смогут продегустировать продукты местных предприятий
Откроется сельхозярмарка в Юбилейном
Изменить размер текста:
В Саратове 27 июля пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, на рынке в Юбилейном будет организована дегустация продукции предприятий региона. Она начнет работу с 9 часов.
На других точках — рынках поселка Солнечный и в Заводском районе — торговать продуктами местных производителей будут с 8 часов утра.
ИСТОЧНИК KP.RU