В Юбилейном саратовцы смогут продегустировать продукты местных предприятий

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-26T17:15:13+03:00

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В Саратове 27 июля пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, на рынке в Юбилейном будет организована дегустация продукции предприятий региона. Она начнет работу с 9 часов.

На других точках — рынках поселка Солнечный и в Заводском районе — торговать продуктами местных производителей будут с 8 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU