Директор школы села Пады: Восстановление усадьбы Нарышкиных подарит новую жизнь селу Пады

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-26T16:58:51+03:00

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Сегодня Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин с рабочим визитом посещает Саратовскую область. В Балашовском районе Вячеслав Володин встретился с общественным советом и жителями села Пады, которые ранее написали коллективное письмо о плачевном состоянии уникального памятника истории и культуры региона и обратились к спикеру за помощью.

Директор средней школы с. Пады, член инициативной группы по возрождению усадьбы Нарышкиных Александр Почтарев рассказал о важности реконструкции исторического памятника:

- Усадьба Нарышкиных — это уникальный исторический памятник и наследие региона, один из очень немногих, дошедших до наших дней. Территория усадьбы окружена землями, которые принадлежат санаторию — это во многом позволило защитить исторический объект от разорения.

Усадьба большая – два двухэтажных здания и одно одноэтажное. Сейчас уникальный объект в плачевном состоянии, и если мы хотим сохранить его исторический облик, необходимо в сжатые сроки приступить к работам по реконструкции. Ранее мы обращались в приемную Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина с просьбой о восстановлении усадьбы Нарышкиных в нашем селе. Мы здесь живем и, конечно, заинтересованы в сохранении исторического облика усадьбы Нарышкиных. И мы очень ценим, что Вячеслав Викторович обещал содействие в этом вопросе. Уже сейчас в рамках его благотворительного проекта принято решение о реконструкции одного из зданий.

Отмечу, что наше село богато историческими зданиями и постройками. На территории школы есть музей Нарышкиных в постройке 1890 года. Ранее это была бесплатная изба-читальня, где жена Нарышкина проводила лекции. Там же известный врач Михаил Соколов осуществлял пропагандистскую миссию — читал лекции на медицинские и другие темы. Известен и Падовский приусадебный парк, который является памятником природы регионального значения. Он создавался еще самим Нарышкиным, там растут 150-летние ели, уникальные черные сосны... Поэтому и сегодня к нам едут туристы из разных уголков России, из Москвы, недавно приезжали гости из Татарстана.

После реставрации на территории усадьбы можно будет проводить различные туристические и краеведческие мероприятия, форумы и семинары, образовательные конференции. Восстановленная усадьба может войти в туристические маршруты и привлечь отдыхающих из разных регионов России. Жители уверены, что проект спикера Госдумы по реконструкции исторического объекта подарит новую жизнь селу, — отметил Александр Почтарев.

ИСТОЧНИК KP.RU