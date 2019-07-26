Мастер цеха заплатит пять тыс. рублей за раздробленную ногу сварщика в Степном
В Саратовской области вынесен приговор мастеру цеха за искалеченного сварщика.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП произошло 15 февраля в поселке Степное Советского района.
58-летний электрогазосварщик предприятия производил монтаж металлической трубы в котельной. Мастер цеха при этом не обеспечил безопасность. В результате рабочий неправильно надпилил трубу, она надломилась и рухнула ему на ногу.
Пострадавший был госпитализирован, ему диагностировали закрытый осколочный перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков, что является тяжким вредом здоровью.
Суд признал мастера цеха виновным и оштрафовал его на пять тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU