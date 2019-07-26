Мастер цеха заплатит пять тыс. рублей за раздробленную ногу сварщика в Степном

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-26T16:25:06+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор мастеру цеха за искалеченного сварщика.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП произошло 15 февраля в поселке Степное Советского района.

58-летний электрогазосварщик предприятия производил монтаж металлической трубы в котельной. Мастер цеха при этом не обеспечил безопасность. В результате рабочий неправильно надпилил трубу, она надломилась и рухнула ему на ногу.

Пострадавший был госпитализирован, ему диагностировали закрытый осколочный перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков, что является тяжким вредом здоровью.

Суд признал мастера цеха виновным и оштрафовал его на пять тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU