2019-07-26T16:25:06+03:00
Происшествия

Мастер цеха заплатит пять тыс. рублей за раздробленную ногу сварщика в Степном

Из-за нарушения техники безопасности труба рухнула на рабочего
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор мастеру цеха за искалеченного сварщика.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП произошло 15 февраля в поселке Степное Советского района.

58-летний электрогазосварщик предприятия производил монтаж металлической трубы в котельной. Мастер цеха при этом не обеспечил безопасность. В результате рабочий неправильно надпилил трубу, она надломилась и рухнула ему на ногу.

Пострадавший был госпитализирован, ему диагностировали закрытый осколочный перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков, что является тяжким вредом здоровью.

Суд признал мастера цеха виновным и оштрафовал его на пять тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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