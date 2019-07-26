В Ершове женщина погибла под рухнувшей крышей горящего дома
Тело нашли на пепелище
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В Ершове Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», днем 26 июля загорелся частный дом, обшитый деревом. Во время пожара обрушилась крыша.
ЧП произошло на улице Котовского, 15. после тушения огня на пепелище было найдено тело 32-летней женщины.
На месте трагедии работают спасатели, пожарные, полиция, медики, следователи СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU