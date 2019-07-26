В школе Самойловки появится бассейн

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-26T15:42:25+03:00

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В школе Самойловки Саратовской области должен появится бассейн.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом во время визита заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- Его нужно будет соединить на первом этаже с любым корпусом школы. Нам надо всего 32-35 метров по красной линии. Обязательно оставьте место под бассейн. При этом важно оставить место для спортплощадки и запроектировать бассейн. И тогда у нас получится красивое и комфортное здание, в котором дети смогут благополучно учиться, — сказал председатель Госдумы.

Строительство бассейна должно начаться уже в следующем году.

По мнению Володина, в будущем бассейне можно будет проводить соревнования по плаванью межрайонного или даже межрегионального масштаба. Для этого потребуется остановить трибуны, поставить душевые кабины и раздевалки. Председатель Госдумы считает, что бассейн должен быть стандартным — четыре дорожки по 25 метров.

- Нам очень приятно, и мы хотим, чтобы тут было было очень комфортно и главное — качественно. Я думаю, что ваш приезд обязательно повлияет на рабочих и они начнут вести работы более активно, — заявила одна из местных жительниц, пришедшая на встречу с Володиным.

ИСТОЧНИК KP.RU