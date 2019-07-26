Юлия Литневская поздравила с юбилеем лагерь «Молодежный» и вручила подарки

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-26T15:13:40+03:00

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В детском оздоровительном лагере «Молодежный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею.

На юбилей лагеря приехали почетные гости: министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов, депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, почетный гражданин Саратова Тамара Тупикова, руководители соседних детских оздоровительных лагерей, профессиональные спортсмены, которые регулярно проводят в лагере мастер-классы.

Перед началом торжественной части гости осмотрели условия, в которых отдыхают дети и проходят летную подготовку юные спортсмены.

- Каждый новый летний сезон особенный. А сезон 2019 года - вдвойне! Молодежному — 55 лет! Благодаря поддержке правительства области, мы сможем в каждую смену принимать на 45 детей больше. Именно на такое количество человек рассчитан наш новый корпус, — отметила директор лагеря «Молодежный» Наталия Чапурина.

Официальная часть сменялась концертной программой, ребята демонстрировали свои спортивные творческие таланты.

Также в ходе празднования юбилея состоялось торжественное открытие нового корпуса, который будет работать в круглогодичном режиме.

- Очень приятно от лица спикера Саратовской областной Думы Александра Сергеевича Романова и от всего депутатского корпуса приветствовать вас в день, когда самому спортивному лагерю ставят две пятерки. К юбилейной дате лагеря «Молодежный» комитет по спорту, туризму и делам молодежи регионального парламента подарил прекрасную спортивную площадку, от себя же лично дарю лагерю спортивный инвентарь. Желаю вам дважды отличного лета! — поздравила депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU