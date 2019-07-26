Задымление на полигоне в Энгельсском районе ликвидировано

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-26T14:59:57+03:00

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Работы по ликвидации задымления на карте полигона для захоронения ТКО в Энгельсском районе завершены. Боковые плоскости отсыпаны грунтом, тление остановлено. Начались работы по консервации карты, что предусматривает отсыпку дополнительных слоев грунта. Общий периметр боковых поверхностей полигона, закрытых грунтовой пересыпкой, составил 983 метра. В ходе ликвидации было использовано более 12 тыс. кубометров воды и более 13 тыс. тонн грунта. На месте работали более 30 единиц техники.

Работы по устранению нештатной ситуации велись в круглосуточном режиме. Благодаря соблюдению норм захоронения ТКО тление не проникло внутрь карты, и полигон полностью сохранил мощность и работоспособность. Помимо сотрудников Энгельсского экотехнопарка в ликвидации задымления приняли участи сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области и МБУ «Энгельс-спас», содействие оказали МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» Саратова «Городское хозяйство» г. Энгельса, МУП «Энгельс – Водоканал» и другие предприятия города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722499" frameborder="0"></iframe> Ликвидировано задымление на полигоне под Энгельсом.

- Задымление на полигоне было ликвидировано в кратчайшие сроки. Подобное тление, зачастую, продолжается до нескольких месяцев. Однако мы смогли создать грунтовый панцирь на полигоне за пять суток благодаря совместным действиям с органами власти и экстренными службами. Значительную помощь в работе оказал Председатель Правительства области Александр Стрелюхин, его заместитель Алексей Стрельников, глава Энгельсского района Дмитрий Тепин. Особая благодарность – службам МЧС, которые были с нами в самое трудное время и дали возможность нашей технике забраться на верх карты и начать вертикальную отсыпку. От лица компании я приношу извинения жителям Энгельса за доставленные неудобства. Как показала практика, даже самый современный и надежный полигон можно поджечь, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, 21 июля в 5.30 утра службой охраны Энгельсского экотехнопарка было обнаружено задымление со стороны внешнего периметра. Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона. Материального ущерба и пострадавших нет. Задымление полигона не отразилось на качестве оказания услуг по вывозу ТКО, графики соблюдались в полном объеме, мусороперерабатывающий комплекс работал в штатном режиме. Захоронение на полигоне будет возобновлено после всесторонней проверки его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU