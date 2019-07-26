Володин потребовал увеличить число строителей на школе в Самойловке
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, посетил сегодня, 26 июля, Самойловский район.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он побывал в школе, где начаты работы по глобальной реконструкции.
Для этого выделено около 200 млн рублей. В настоящее время там ведется расчистка траншей для прокладки новых теплотрасс.
Фото Юлии Кековой
По проекту объект должны сдать до 1 сентября. Вячеслав Володин раскритиковал темпы и низкое количество рабочих на объекте.
- Две рабочие смены не решат вопросы. Увеличивайте темпы, выходите в три смены. Ищите людей, повышайте зарплату, чтобы рабочие оставались в регионе. Вам очень важно успеть до 1 сентября. Средства есть, — заявил он.
Володин посетил школу в Самойловке.
По его словам, оптимально, если на площадке в день работают около 250 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU