Володин потребовал увеличить число строителей на школе в Самойловке

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-26T14:52:28+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, посетил сегодня, 26 июля, Самойловский район.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он побывал в школе, где начаты работы по глобальной реконструкции.

Для этого выделено около 200 млн рублей. В настоящее время там ведется расчистка траншей для прокладки новых теплотрасс.

Фото Юлии Кековой

По проекту объект должны сдать до 1 сентября. Вячеслав Володин раскритиковал темпы и низкое количество рабочих на объекте.

- Две рабочие смены не решат вопросы. Увеличивайте темпы, выходите в три смены. Ищите людей, повышайте зарплату, чтобы рабочие оставались в регионе. Вам очень важно успеть до 1 сентября. Средства есть, — заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722498" frameborder="0"></iframe> Володин посетил школу в Самойловке.

По его словам, оптимально, если на площадке в день работают около 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU