В Саратове девочке с эпилепсией не выдавали лекарства

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-26T14:35:57+03:00

Прокуратура подала в суд на минздрав и поликлинику №19

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова местная жительница пожаловалась в прокуратуру на нарушения прав своей дочери.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восьмилетнюю девочку не обеспечили жизненно необходимым лекарством.

Ребенок страдает тяжелым генетическим заболеванием, поэтому девочке постоянно требуется принимать препарат «Файкомпа» (используется при лечении эпилепсии). Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и должно предоставляться бесплатно за счет регионального бюджета.

Девочка стоит на учете в поликлинике №19, но ей ни разу с момента назначения препарата, он не был предоставлен.

Прокурор обратился в суд с иском к минздраву и поликлинике №19, и после этого были заключены контракты на поставку лекарства «Файкомпа». Препарат девочке был выдан.

ИСТОЧНИК KP.RU