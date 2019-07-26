В Саратове девочке с эпилепсией не выдавали лекарства
В Ленинском районе Саратова местная жительница пожаловалась в прокуратуру на нарушения прав своей дочери.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восьмилетнюю девочку не обеспечили жизненно необходимым лекарством.
Ребенок страдает тяжелым генетическим заболеванием, поэтому девочке постоянно требуется принимать препарат «Файкомпа» (используется при лечении эпилепсии). Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и должно предоставляться бесплатно за счет регионального бюджета.
Девочка стоит на учете в поликлинике №19, но ей ни разу с момента назначения препарата, он не был предоставлен.
Прокурор обратился в суд с иском к минздраву и поликлинике №19, и после этого были заключены контракты на поставку лекарства «Файкомпа». Препарат девочке был выдан.
ИСТОЧНИК KP.RU