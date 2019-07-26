2019-07-26T14:15:12+03:00
Общество

Администрация Саратова нарушила закон при проведении конкурса перевозчиков

Победители отбора привлекали к перевозкам сторонние организации
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения при проведении конкурса пассажирских перевозчиков в 2014 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, оказалось, что победители конкурса — АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс» — не перевозили пассажиров, а привлекали к работам 83 сторонние организации. Это нарушало положение конкурса.

Администрация города и МУ «Транспортное управление», которые должны были контролировать процесс, не проверяли соблюдение условий.

УФАС признало администрацию Саратова нарушителем антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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