Администрация Саратова нарушила закон при проведении конкурса перевозчиков
Победители отбора привлекали к перевозкам сторонние организации
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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения при проведении конкурса пассажирских перевозчиков в 2014 году.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, оказалось, что победители конкурса — АО «Автокомбинат-2» и АО «Межгородтранс» — не перевозили пассажиров, а привлекали к работам 83 сторонние организации. Это нарушало положение конкурса.
Администрация города и МУ «Транспортное управление», которые должны были контролировать процесс, не проверяли соблюдение условий.
УФАС признало администрацию Саратова нарушителем антимонопольного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU