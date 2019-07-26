С места ДТП в Саратовской области скрылся 1 121 водитель
747 из них остаются в розыске
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В Саратовской области за первое полугодие зарегистрировано 1 121 ДТП, с которых скрылись водители.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, до настоящего времени 747 водителей остаются в розыске.
В 81 аварии, где водители уехали, погибли два человека, 79 получили ранения. 23 автомобилистов по-прежнему разыскивают.
ГИБДД напоминает, что за скрытие с места ДТП водителю грозит лишение прав или административный арест.
ИСТОЧНИК KP.RU