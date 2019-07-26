Володин призвал срочно восстанавливать усадьбу Нарышкиных в Падах

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-26T13:35:46+03:00

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В пятницу 26 июля председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил усадьбу Нарышкиных в селе Пады Балашовского района.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», здание было построено в 1723 году и является объектом культурного наследия федерального значения. Среди прочих усадьба вошла в новую программу Володина по сохранению памятников историко-культурного наследия.

Во время встречи с общественным советом и представителями районной власти Володин отметил, что усадьбу необходимо срочно восстанавливать. Этот объект находится в приоритете, потому что начался процесс разрушения.

При этом, если проект реконструкции не будет готов к сентябрю, то объект не войдет в бюджетную заявку, что приведет к потере времени. В противном случае, придется ждать до следующего июня — но уже по всем памятникам в Падах. Всего в селе 10 объектов, которые находятся в федеральной собственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722473" frameborder="0"></iframe> Володин посетил усадьбу Нарышкиных в Падах.

Кроме того, он считает, что необходимо проверить пожарную безопасность комплекса строений, так как они все деревянные.

ИСТОЧНИК KP.RU