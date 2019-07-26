В Энгельсе женщина поставляла в сауны несовершеннолетних проституток

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-26T12:51:20+03:00

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В Энгельсе Саратовской области осудили банду сутенеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, двое мужчин и женщина силой заставляли подростков оказывать интимные услуги.

Было установлено, что в 2015-2017 годах трое граждан поставляли в бани и сауны Энгельса проституток. Всего на них работали 14 девушек, среди которых пять не достигли совершеннолетия.

Девушки неоднократно пытались прекратить свою деятельность и сбежать, но насилием и угрозами их снова принуждали.

В суде граждане не признали своей вины, однако были осуждены по двум статьям: организация занятия проституцией с применением насилия, а также вовлечение несовершеннолетних.

Женщину отправили в колонию общего режима на пять лет с отсрочкой исполнения приговора до того момента, как ее ребенку исполнится 14. Мужчины получили сроки четыре и пять лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU