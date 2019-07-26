В школах Саратовской области могут появиться ледовые арены

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-26T12:36:00+03:00

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Во время осмотра школы в Романовке спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил важность спортплощадок с бассейнами в каждом районе области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», при этом Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время обсуждается возможность организации при школах ледовых арен.

- Помните о коньках! — сказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU