В школах Саратовской области могут появиться ледовые арены
Возможность обсуждается Вячеславом Володиным
Школа в РомановкеФото: Дарья Вострикова
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Во время осмотра школы в Романовке спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил важность спортплощадок с бассейнами в каждом районе области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», при этом Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время обсуждается возможность организации при школах ледовых арен.
- Помните о коньках! — сказал Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU