В Энгельсе росгвардейцы спасли потерявшуюся пенсионерку с провалами памяти
Женщина дошла до поста КПП
Фото Росгвардии
Изменить размер текста:
Бойцы летной эскадрильи Росгвардии помогли потерявшейся пенсионерке Тамаре Никоноровой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сотрудники Росгвардии увидели пожилую женщину возле поста КПП летного училища. Женщина выглядела растерянной и явно не понимала, где находится.
Росгвардейцы поинтересовались, что случилось и как зовут гражданку. Оказалось, что она ничего не помнит.
После этого росгвардейцы связались со спасателями и узнали, что действительно, ведется розыск пропавшей без вести 78-летней Тамары Никоноровой. Женщина пропала около 15 часов на улице Полтавская.
Женщину благополучно вернули домой.
ИСТОЧНИК KP.RU