2019-07-26T13:47:36+03:00
Общество

В Энгельсе росгвардейцы спасли потерявшуюся пенсионерку с провалами памяти

Женщина дошла до поста КПП
Екатерина Семенова
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Фото РосгвардииФото Росгвардии
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Бойцы летной эскадрильи Росгвардии помогли потерявшейся пенсионерке Тамаре Никоноровой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сотрудники Росгвардии увидели пожилую женщину возле поста КПП летного училища. Женщина выглядела растерянной и явно не понимала, где находится.

Росгвардейцы поинтересовались, что случилось и как зовут гражданку. Оказалось, что она ничего не помнит.

После этого росгвардейцы связались со спасателями и узнали, что действительно, ведется розыск пропавшей без вести 78-летней Тамары Никоноровой. Женщина пропала около 15 часов на улице Полтавская.

Женщину благополучно вернули домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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