Володин предложил «не заниматься показухой» при строительстве бассейна в Романовке

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-26T12:01:18+03:00

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Второй точкой визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область стал Романовский район.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», спикер осмотрел строящийся спорткомплекс с бассейном.

По плану объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Он предназначен не только для учащихся школы, но для всех желающих, которые смогут посещать его во время, когда там не проводятся занятия.

Сейчас строители уже закладывают фундамент, идет забивка свай. Возведение стен запланировано до осени, а в сентябре должны начаться отделочные работы внутри.

Вячеслав Володин посоветовал приостановить работы на время непогоды — сейчас в Романовке сильный дождь.

- Лучше не заниматься показухой, так как дефекты потом исправлять сложнее, — заявил он.

В то же время он считает, что на объекте необходимо увеличить количество рабочих, чтобы завершить проект раньше. Однако следует соблюдать высокое качество, поэтому у строителей должна быть высокая квалификация. Вячеслав Володин попросил представителей Общественного совета контролировать ход работ.

О необходимости появления спортобьекта тренеры и преподаватели говорили в сентябре 2018 года.

- Для нас важно, чтобы в каждом районе, особенно отдаленном, были бассейны, — подчеркнул председатель Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU