Саратовец заманил шестилетнюю девочку к себе домой и развратил
Дело передано в суд
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В Саратове направлено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его будут судить за развращение малолетней девочки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в настоящее время обвиняемый находится под стражей.
По версии следствия, 9 мая 43-летний мужчина заманил шестилетнюю девочку, живущую по соседству, в свой дом. Там он совершил действия сексуального характера.
Девочка рассказала маме, и та обратилась в полицию.
После задержания мужчина полностью признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU