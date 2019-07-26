Саратовец заманил шестилетнюю девочку к себе домой и развратил

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-26T11:43:45+03:00

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В Саратове направлено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его будут судить за развращение малолетней девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в настоящее время обвиняемый находится под стражей.

По версии следствия, 9 мая 43-летний мужчина заманил шестилетнюю девочку, живущую по соседству, в свой дом. Там он совершил действия сексуального характера.

Девочка рассказала маме, и та обратилась в полицию.

После задержания мужчина полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU