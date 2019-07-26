2019-07-26T11:43:45+03:00
Происшествия

Саратовец заманил шестилетнюю девочку к себе домой и развратил

Дело передано в суд
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове направлено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его будут судить за развращение малолетней девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в настоящее время обвиняемый находится под стражей.

По версии следствия, 9 мая 43-летний мужчина заманил шестилетнюю девочку, живущую по соседству, в свой дом. Там он совершил действия сексуального характера.

Девочка рассказала маме, и та обратилась в полицию.

После задержания мужчина полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил «не заниматься показухой» при строительстве бассейна в Романовке
СУСК: Женщина утонула в реке Малый Иргиз на глазах семьи
Володин предложил успешным выпускникам оказать помошь школе в Турках
СУСК: Нападение на мясокомбинат в Энгельсе совершили безработный и бизнесмен
Панков: Опыт работы Вячеслава Володина в отдаленных регионах полезен для всех
Володин похвалил школу в Турках за соблюдение пожарной безопасности
В СУСК рассказали подробности нападения на мясокомбинат в Энгельсе и убийства охранника
В центре Саратова до сентября перекрыты несколько центральных улиц
Убийство охранника мясокомбината в Энгельсе: Комментарий руководства ГУ МВД
Суд потребовал обеспечить многодетные семьи в селе Латухино водой, газом и светом
В Саратове сгорела палатка с арбузами