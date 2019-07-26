Панков: Опыт работы Вячеслава Володина в отдаленных регионах полезен для всех

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-26T11:04:27+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков вместе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным сегодня, 26 июля, работает в Саратовской области. Он опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- С сегодняшнего дня приступаем к работе в регионах. Насыщенный день начинается с Турковского района. Это запад области, граница с Тамбовщиной. Полезный опыт для всех — то, как Вячеслав Володин реализует свои проекты для развития районов, отдаленных от областного центра. При его поддержке в Турках уже построен ФОК, спортплощадки, новая школа. Теперь речь идет о строительстве современного спорткомплекса открытого типа. Что еще раз говорит о всестороннем подходе спикера к созданию условий для воспитания и укрепления здоровья детей. Хотя знаю на примерах уже построенных спорткомплексов в Саратове, Балаково, Озинках, Алгае, Романовке — на этих площадках занимаются жители любого возраста. Они открыты для всех.

В моем округе в Ивантеевке сейчас строится еще один спорткомплекс в рамках проекта Володина. Уже устанавливается оборудование. И скажу — у всех ивантеевцев большие планы на него. От уроков физкультуры, соревнований до оздоровительных занятий старшего поколения. Параллельно возводится комплекс у №59 школы в Саратове. Это третий в Заводском районе. Две площадки, построенные ранее у школы №39 и гимназии №5, загружены до позднего вечера. Люди приходят целыми семьями. Улучшились и достижения спортсменов. В Турковском районе, кстати, сильные футболисты, баскетболисты, легкоатлеты. Они с нетерпением ждут нового всепогодного поля и дорожек с травмобезопасным покрытием. Здесь можно будет сдавать и нормы ГТО, а не ехать для этого на районный стадион.

Конечно, Володин удивил. Не только спортивная площадка. Плавательный бассейн, и капремонт школы. Да, как отметил спикер Госдумы, не школа, не район не готовы к таким решениям. Нет, они хотят — только возможностей нет. Проект придется Володину брать на себя. Он похвалил руководство школы, что все аварийные двери открываются и свободны. Все заметили и хороший урожай капусты. Неплохой знак, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU