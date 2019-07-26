Убийство охранника мясокомбината в Энгельсе: Комментарий руководства ГУ МВД

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-26T10:15:10+03:00

Комментарий Владимира Харольского о задержании подозреваемых в убийстве охранника энгельсского мясокомбината.

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Начальник УУР ГУ МВД России по Саратовской области Владимир Харольский рассказал подробности спецоперации по задержанию подозреваемых в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ночью 13 июля неизвестные расстреляли охранника мясокомбината в селе Генеральское. Было возбуждено уголовное дело.

- На место происшествие выехало руководство Главка, был организован оперативный штаб. Отработан широкий круг лиц, как ранее судимых за аналогичные преступления, так и работников предприятия. Одна из оперативных служб получила информацию. Она была отработана и при поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемый. Один дал признательные показания, — рассказал Владимир Харольский.

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ИСТОЧНИК KP.RU