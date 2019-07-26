Суд потребовал обеспечить многодетные семьи в селе Латухино водой, газом и светом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-26T10:53:46+03:00

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В Саратове суд обязал администрацию города и правительство области обеспечить участки для многодетных семей в поселке Латухино инженерной инфраструктурой.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского областного суда, 13 февраля был удовлетворен иск в пользу многодетных семей, а 21 июня — рассмотрена апелляция.

Оказалось, что многодетным семьям выделены участки под жилищное строительство, однако там не было сетей электро-, газо — водоснабжения, что делало невозможным использование земли.

Суд обязал правительство и администрацию в течение полугода запланировать и построить инженерные коммуникации.

В настоящее время чиновники отчитались о принятых мерах. В частности, поступило письмо за подписью вице-губернатора — председателя правительства Александра Стрелюхина о том, что прорабатывается несколько вариантов решения проблемы: создания специальных программ с финансированием из местного и областного бюджета, предоставление адресной помощи многодетным семьям, а также предоставление средств местным бюджетам из областного для строительства инфраструктуры.

От главы администрации Саратова Михаила Исаева поступило письмо, в котором сообщается, что сделаны ряд запросов в ресурсоснабжающие организации для определения точек подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU