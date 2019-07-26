Суд потребовал обеспечить многодетные семьи в селе Латухино водой, газом и светом
В Саратове суд обязал администрацию города и правительство области обеспечить участки для многодетных семей в поселке Латухино инженерной инфраструктурой.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского областного суда, 13 февраля был удовлетворен иск в пользу многодетных семей, а 21 июня — рассмотрена апелляция.
Оказалось, что многодетным семьям выделены участки под жилищное строительство, однако там не было сетей электро-, газо — водоснабжения, что делало невозможным использование земли.
Суд обязал правительство и администрацию в течение полугода запланировать и построить инженерные коммуникации.
В настоящее время чиновники отчитались о принятых мерах. В частности, поступило письмо за подписью вице-губернатора — председателя правительства Александра Стрелюхина о том, что прорабатывается несколько вариантов решения проблемы: создания специальных программ с финансированием из местного и областного бюджета, предоставление адресной помощи многодетным семьям, а также предоставление средств местным бюджетам из областного для строительства инфраструктуры.
От главы администрации Саратова Михаила Исаева поступило письмо, в котором сообщается, что сделаны ряд запросов в ресурсоснабжающие организации для определения точек подключения.
ИСТОЧНИК KP.RU