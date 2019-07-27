В Озинках братья спаивали двух детей самогоном
Мужчин отправили в колонии
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В Озинках Саратовской области вынесен приговор двум братьям.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчины пристрастили несовершеннолетних детей к алкоголю.
С лета 2018 года по январь 2019 года один из подсудимых сожительствовал с женщиной, у которой были дети девяти и шести лет. Вместе с братом мужчина спаивали несовершеннолетних самогоном.
Суд отправил мужчина в колонию на четыре и девять месяцев каждого, однако один будет отбывать срок в учреждении общего режима, а второй — строгого.
ИСТОЧНИК KP.RU