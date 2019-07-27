2019-07-27T13:12:29+03:00
Происшествия

В Озинках братья спаивали двух детей самогоном

Мужчин отправили в колонии
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Озинках Саратовской области вынесен приговор двум братьям.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчины пристрастили несовершеннолетних детей к алкоголю.

С лета 2018 года по январь 2019 года один из подсудимых сожительствовал с женщиной, у которой были дети девяти и шести лет. Вместе с братом мужчина спаивали несовершеннолетних самогоном.

Суд отправил мужчина в колонию на четыре и девять месяцев каждого, однако один будет отбывать срок в учреждении общего режима, а второй — строгого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24