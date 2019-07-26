2019-07-26T11:33:42+03:00
Происшествия

СУСК: Женщина утонула в реке Малый Иргиз на глазах семьи

Начата проверка
Екатерина Семенова
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Следователи в Балакове Саратовской области начали проверку по факту гибели женщины в реке Малый Иргиз.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 25 июля в селе Красный Яр.

По предварительной версии, 45-летняя женщина отдыхала на берегу реки с дочерью и зятем. Около 18 часов она решила переплыть реку, но ушла под воду и не всплыла.

Были начаты поиски с привлечением водолазов областной службы спасения. Тело было найдено через несколько часов на глубине.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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