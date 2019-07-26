По Лесозаводской в Саратов проехал первый автобус
Движение открыто также для автомобилистов [фото]
По Лесозаводской проехал первый автобус
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Улица Лесозаводская в Энгельсе открыта.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, в 09:57 прошел первый автобус в Саратов.
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Маршрут первого автобуса — №246, он следует от остановки «Дачи завода Урицкого» в Энгельсе до саратовского железнодорожного вокзала.
Также по Лесозаводской теперь открыто движение для автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU