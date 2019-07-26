По Лесозаводской в Саратов проехал первый автобус

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-26T09:16:15+03:00

По Лесозаводской проехал первый автобус

Движение открыто также для автомобилистов [фото]

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Улица Лесозаводская в Энгельсе открыта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, в 09:57 прошел первый автобус в Саратов.

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Маршрут первого автобуса — №246, он следует от остановки «Дачи завода Урицкого» в Энгельсе до саратовского железнодорожного вокзала.

Также по Лесозаводской теперь открыто движение для автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU