2019-07-26T09:16:15+03:00
Общество

По Лесозаводской в Саратов проехал первый автобус

Движение открыто также для автомобилистов [фото]
Екатерина Семенова
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По Лесозаводской проехал первый автобусПо Лесозаводской проехал первый автобус
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Улица Лесозаводская в Энгельсе открыта.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, в 09:57 прошел первый автобус в Саратов.

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Маршрут первого автобуса — №246, он следует от остановки «Дачи завода Урицкого» в Энгельсе до саратовского железнодорожного вокзала.

Также по Лесозаводской теперь открыто движение для автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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