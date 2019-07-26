Движение по Лесозаводской в Энгельсе откроют в 10 утра

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-26T08:59:23+03:00

Дмитрий Тепин извинился перед жителями Энгельса за неудобства при закрытии улицы Лесозаводская

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временному асфальту [видео]

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Движение по улице Лесозаводская в Энгельсе откроют сегодня, 26 июля, в 10 часов утра.

Об этом несколько минут назад на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Как ранее писала «КП-Саратов», движение на Лесозаводской было закрыто 18 июля, то есть девять дней назад. Несмотря на первоначальный срок ограничения в две недели, подрядчик сумел выполнить работы с опережением графика.

Дмитрий Тепин еще раз принес извинения жителям города за вынужденные неудобства и попросил с пониманием отнестись с дорожному покрытию.

- Этот слой асфальта, который вы сегодня увидите — не конечный. Он позволяет обеспечить проезд. Позже появится новый асфальт, — сказал глава Энгельсского района.

Напомним, он анонсировал открытие одной из главных магистралей Энгельса на заседании правительства. Перекрытие было необходимо для строительства подземного перехода к школе «Нового века».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722389" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе открывают улицу Лесозаводская.

ИСТОЧНИК KP.RU