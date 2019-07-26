Временные трудности: Валерий Радаев прокомментировал ситуацию на «Тролзе»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-26T08:14:05+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о «временных трудностях» на энгельсском заводе «Тролза».

- В свое время управленческое звено завода было не вполне дальновидным и допустило ряд просчетов, — назвал он причину проблем во время прямой линии на «Радио России. Саратов».

Валерий Радаев подчеркнул, что «Тролза» — одно из имиджевых предприятий региона, поэтому коллективу завода было дано обещание его сохранить.

В частности, переговоры с крупной компанией провел председатель госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, на Санкт-Петербургском экономическом форуме состоялась встреча с компанией по производству трамваев. Представители фирмы уже побывали в Энгельсе и готовы рассмотреть предложения по перезапуску «Тролзы» для выпуска современного электротранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU