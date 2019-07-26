Временные трудности: Валерий Радаев прокомментировал ситуацию на «Тролзе»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о «временных трудностях» на энгельсском заводе «Тролза».
- В свое время управленческое звено завода было не вполне дальновидным и допустило ряд просчетов, — назвал он причину проблем во время прямой линии на «Радио России. Саратов».
Валерий Радаев подчеркнул, что «Тролза» — одно из имиджевых предприятий региона, поэтому коллективу завода было дано обещание его сохранить.
В частности, переговоры с крупной компанией провел председатель госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, на Санкт-Петербургском экономическом форуме состоялась встреча с компанией по производству трамваев. Представители фирмы уже побывали в Энгельсе и готовы рассмотреть предложения по перезапуску «Тролзы» для выпуска современного электротранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU