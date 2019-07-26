В Балакове сбита 12-летняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте
Пострадавшая была госпитализирована
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Вечером в Балакове Саратовской области был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:05 напротив дома №69/8 по Саратовскому шоссе.
По предварительной информации, 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 31-летнего водителя.
Пострадавшая была госпитализирована.
ГИБДД региона обращается к жителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не переходить проезжую часть в неположенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU