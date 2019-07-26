В Балакове сбита 12-летняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-26T07:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в Балакове Саратовской области был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:05 напротив дома №69/8 по Саратовскому шоссе.

По предварительной информации, 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 31-летнего водителя.

Пострадавшая была госпитализирована.

ГИБДД региона обращается к жителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не переходить проезжую часть в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU