2019-07-26T07:38:15+03:00
Общество

В Энгельсе УК повесила на жильца 150 тыс. рублей долга прошлого владельца квартиры

Гражданин пожаловался в прокуратуру и добился перерасчета
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области житель дома на улице Трудовая пожаловался в прокуратуру на незаконно начисленные ему долги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мужчина купил квартиру в доме, но вместе с ней ему перешли долги за коммунальные услуги от прошлого собственника. По мнению гражданина, управляющая компания ОАО «ЭКЗ» тем самым нарушила его права.

В прокуратуре разъяснили, что обязанность по уплате ЖКУ возникает после регистрации прав собственности, до этого долги должен погашать предыдущий владелец жилья.

Прокуратура внесла представление управляющей организации. После этого гражданину был сделан перерасчет на 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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