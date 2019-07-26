В реке Иргиз нашли тело утонувшей женщины

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-26T07:23:51+03:00

Во время купания ей стало плохо

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В Красном Яре Балаковского района нашли тело утонувшей женщины.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 43-летняя погибшая купалась в реке Иргиз и не смогла высплыть.

Тело было обнарудежено водолазами областной службы спасенпия, котоыре подняли его на поверхность с глубины около двух метров. При этом труп был найден на расстоянии 50-60 метров в от берега.

По предварительной версии, женщине могло стать плохо во время купания.

ИСТОЧНИК KP.RU