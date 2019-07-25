В реке Иргиз утонула 76-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-25T21:09:03+03:00

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В реке Иргиз села Красный Яр Балковского района утонула 76-летняя женщина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водолазы Балаковской службы спасения приступили к поискам.

По предварительной информации, пенсионерка могла поплыть к противоположному берегу. Поиски осложняются большой акваторией и невозможностью установить точное место, где последний раз видели пострадавшую.

ИСТОЧНИК KP.RU