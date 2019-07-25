В Саратове женщину второй раз снимают с моста из-за крупных долгов
Гражданка уверяет, что не видит иного выхода из ситуации
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С моста Саратов – Энгельс спасатели сняли 37-летнюю женщину.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», она, предположительно, собиралась совершить необдуманный поступок.
Гражданку отвезли на пост полиции, а те передали ее медикам.
При этом известно, что эту же женщину несколько недель назад уже снимали с моста при аналогичных обстоятельствах. Сама она рассказала, что причина тому – ее большие долги, около 300 тыс. рублей, которые она не в состоянии погасить.
ИСТОЧНИК KP.RU