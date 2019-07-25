Спасатели ищут потерявшуюся в Энгельсе пенсионерку с проблемами памяти
Женщина пропала днем на улице Полтавская
Тамара Никонорова
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Днем в Энгельсе Саратовской области пропала без вести Тамара Николаевна Никонорова.
Как сообщили «КП-Саратов» в Энгельсской службе спасения, 78-летняя женщина потерялась около 15 часов в районе улицы Полтавская, 9.
На момент пропажи Тамара Никонорова была одета в халат и тапочки. Известно, что у нее седые волосы.
В настоящее время ведется поиски пенсионерки. Ситуация усугубляется тем, что женщина страдает проблемами с памятью – она может забыть свое имя и адрес.
При этом пока нет фото, где женщина была бы запечатлена недавно. Имеется только давний снимок.
ИСТОЧНИК KP.RU