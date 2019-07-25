Спасатели ищут потерявшуюся в Энгельсе пенсионерку с проблемами памяти

СЕГОДНЯ 20:22 2019-07-25T20:23:12+03:00

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Днем в Энгельсе Саратовской области пропала без вести Тамара Николаевна Никонорова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Энгельсской службе спасения, 78-летняя женщина потерялась около 15 часов в районе улицы Полтавская, 9.

На момент пропажи Тамара Никонорова была одета в халат и тапочки. Известно, что у нее седые волосы.

В настоящее время ведется поиски пенсионерки. Ситуация усугубляется тем, что женщина страдает проблемами с памятью – она может забыть свое имя и адрес.

При этом пока нет фото, где женщина была бы запечатлена недавно. Имеется только давний снимок.

ИСТОЧНИК KP.RU