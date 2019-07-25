Минприроды: Завершены работы на горевшем мусорном полигоне под Энгельсом

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-25T17:09:27+03:00

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25 июля в пять часов практически все работы по ликвидации возгорания на полигоне в Энгельсском районе завершены.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии области, карта полигона полностью отсыпана грунтом.

- В настоящее время продолжается ликвидация появляющихся точечных очагов задымления путем проведения дополнительной отсыпки, — отметили в ведомстве.

Сообщается также, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния полигона не наблюдалось. Тем не менее монитонринг качества воздуха продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU