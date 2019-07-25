Регоператор: Роспотребнадзор и Росприроднадзор подтверждают безопасность атмосферы энгельсского полигона захоронения ТКО

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-25T16:53:35+03:00

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Исследования состояния атмосферного воздуха, выполняемые Управлением Росприроднадзора по Саратовской области и Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, подтверждают безопасность атмосферного воздуха как в санитарно-защитной зоне энгельсского полигона захоронения ТКО, так и в жилых районах Энгельса. Данная информация опубликована на официальных сайтах регуляторов.

Нештатная ситуация с тлением полигона привела к кратковременному превышению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории полигона только вечером 21 июля. Проведенные 22 июля исследования уже не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

При этом выявленные превышения предельно допустимых концентраций бензола в воздухе не связаны с деятельностью мусороперерабатывающего комплекса (МПК). Выбросы в атмосферу данного химического соединения характерны для предприятий нефтехимической отрасли.

Ликвидация нештатной ситуации на полигоне АО «Управление отходами» находится в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU