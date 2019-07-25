Саратовские футболисты стали победителями всероссийских соревнований среди сельских команд

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-25T16:54:40+03:00

Один из игроков признан лучшим на турнире

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С 18 по 25 июля в Пскове проходили всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, в состязаниях приняли участие 16 команд, разбитых на четыре подгруппы.

Команда «Штурм» Федоровского района Саратовской области уверенно победила соперников из Башкортостана и Калининградской области в своей группе. В четвертьфинале саратовские спортсмены оставили позади футболистов из Курганской области и Республики Чувашия, а в финале одержали победу над командой из Дагестана со счетом 3:0.

Они стали победителями состязаний. Член команды Данил Калашник стал лучшим игроком турнира, а Илья Чернобук — лучшим бомбардиром.

ИСТОЧНИК KP.RU