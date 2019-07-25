Саратовские спортсмены взяли бронзу на Спартакиаде учащихся России в подарок тренеру
В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов
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С 22 по 26 июля в Пензе проходит девятая летняя Спартакиада учащихся России по прыжкам в воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве спорта, в состязаниях принимают участие около 100 спортсменов из 11 регионов.
Во второй день состязаний саратовский спортсмен Егор Строев взял бронзу в индивидуальных прыжках с однометрового трамплина.
Вечером того же дня он вместе с Константином Лукиным получил бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Эту победу спортсмены посвятили своему тренеру — Алексею Борисовичу Дуркину. Наставник призеров празднует день рождения 24 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU