2019-07-25T16:35:38+03:00
Общество

Валерий Радаев: Никто не будет строить что-то во вред жителям

Губернатор попросил не нагнетать ситуацию вокруг завода в Горном
Екатерина Семенова
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Валерий РадаевВалерий Радаев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что не стоит нагнетать ситуацию по возможному строительству завода в Горном.

- Ни одно решение, начиная с предпроектного, не может приниматься без публичного обсуждения, — подчеркнул Радаев во время прямой линии на «Радио России. Саратов».

Губернатор напомнил, что сейчас ведутся общественные обсуждения данного вопроса.

- Здесь должны быть местные экологи, краеведы, эксперты, медики. Все предпроектно должны это обсудить и прийти к за или против. А сгущать краски, настраивать жителей, переводить это в митинги и стачки ни к чему. Никто никогда не возьмет на себя ответственность строить что-то во вред жителям. Никто! В этой части всегда должен быть диалог, что предполагаемые инвесторы сегодня и делают. Приезжают, формируют группу специалистов. Другой позиции здесь не будет. Только так, когда у людей будет понимание, что здесь рисков нет и жители будут понимать необходимость этого проекта, тогда будет консенсус. Я работаю открыто! — заявил Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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