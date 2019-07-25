В Саратовской области до 2024 года сельские школы и ФАПы подключат к скоростному интернету
До 2021 года все социальные объекты, в том числе сельские школы и фельдшерско-акушерские пункты, в Саратовской области получат доступ к скоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, на данный момент такой доступ есть у 30% учреждений.
На реализацию проекта планируется выделение 1,2 млрд рублей, из которых 391,4 млн рублей — уже в этом году.
Для медицинских организаций скорость интернета будет не ниже 10 Мбит/с, не ниже 100 Мбит/с — для городских образовательных организаций и не ниже 50 Мбит/с — для сельских образовательных организаций.
Помимо этого, интернет станет доступнее для жителей области, к 2024 году доля хозяйств с широкополосным доступом к Интернету увеличится до 97%.
ИСТОЧНИК KP.RU