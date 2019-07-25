В теплицах Саратовской области собрали более 21,7 тыс. тонн овощей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-25T16:33:00+03:00

Из них 17 тыс. тонн приходится на огурцы

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В теплицах Саратовской области произвели более 21,7 тыс. тонн овощей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, из них 17 тыс. тонн приходится на огурцы, 4,3 тыс. тонн — на томаты, остальное — на прочую овощную продукцию.

В области работают десять тепличных хозяйств в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU