В теплицах Саратовской области собрали более 21,7 тыс. тонн овощей
Из них 17 тыс. тонн приходится на огурцы
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В теплицах Саратовской области произвели более 21,7 тыс. тонн овощей.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, из них 17 тыс. тонн приходится на огурцы, 4,3 тыс. тонн — на томаты, остальное — на прочую овощную продукцию.
В области работают десять тепличных хозяйств в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU