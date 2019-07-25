Красноармейская прокуратура выявила сайты по продаже поддельных справок
Можно было получить документ о нетрудоспособности
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила сайты в интернете, содержащие материалы о способе приобретения справки о нетрудоспособности без прохождения медицинского осмотра.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, любой мог зайти на страницу и узнать о приобретении документов.
Однако такое распространение считается нарушением закона.
Суд удовлетворил требования прокурора о признании четырех сайтов запрещенными.
ИСТОЧНИК KP.RU