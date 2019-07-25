Красноармейская прокуратура выявила сайты по продаже поддельных справок

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-25T16:18:22+03:00

Можно было получить документ о нетрудоспособности

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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила сайты в интернете, содержащие материалы о способе приобретения справки о нетрудоспособности без прохождения медицинского осмотра.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, любой мог зайти на страницу и узнать о приобретении документов.

Однако такое распространение считается нарушением закона.

Суд удовлетворил требования прокурора о признании четырех сайтов запрещенными.

ИСТОЧНИК KP.RU