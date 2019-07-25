2019-07-25T16:09:52+03:00
Общество

В Саратове отметили 191-ю годовщину со дня рождения Николая Чернышевского

Мероприятия начались на кладбище
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 июля, исполнился 191 год со дня рождения выдающегося писателя и философа Николая Гавриловича Чернышевского.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятия начались на Воскресенском кладбище, с возложения цветов к могиле новатора.

В музее-усадьбе Чернышевского прошли бесплатные экскурсии и выставки.

Также в этот день в холле Саратовской областной научной библиотеки работала выставка «Современники в «Современнике». Центральная библиотечная система города в читальном зале в саду «Липки» представила книжную выставку, там же была оформлена выставка «Памятные места Чернышевского в Саратове».

От памятника, посвященного ученому, были организованы пешеходные экскурсии «Прогулки с Чернышевским».

Закончились торжества в саду «Липки». Здесь прошла литературная программа, в ходе которой все желающие читали отрывки из произведений писателя, а поэты и писатели продекларировали свои обращения к Николаю Чернышевскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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