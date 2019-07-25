Кафе «Болниси» в Саратове оштрафовали за четыре бутылки пива

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-25T15:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове по решению суда оштрафована владелица кафе «Болниси».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, кафе принадлежит ИП Марковой.

29 апреля сотрудники полиции изъяли в кафе четыре бутылки пива «Кулер» и Горьковское» по 0,47 литра. Причина — отсутствие сопроводительных документов.

По решению суда ИП была оштрафована на 10 тыс. рублей, а пиво — передано на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU