Кафе «Болниси» в Саратове оштрафовали за четыре бутылки пива
Алкоголь будет уничтожен
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В Саратове по решению суда оштрафована владелица кафе «Болниси».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, кафе принадлежит ИП Марковой.
29 апреля сотрудники полиции изъяли в кафе четыре бутылки пива «Кулер» и Горьковское» по 0,47 литра. Причина — отсутствие сопроводительных документов.
По решению суда ИП была оштрафована на 10 тыс. рублей, а пиво — передано на уничтожение.
ИСТОЧНИК KP.RU