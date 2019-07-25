2019-07-25T15:25:53+03:00
Происшествия

На сбившего в центре Саратова женщину парня завели уголовное дело

Трагедия произошла зимой
Дарья Вострикова
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В отношении 22-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который сбил 43-летнюю пешехода в центре Саратова завели уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ему предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что инцидент произошел 12 февраля, у дома №56 на улице Чернышевского.

От удара женщину отбросило на стоящий троллейбус, в который влетела сама легковушка.

Пострадавшая погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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