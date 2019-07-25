ООО «КВС» продолжает инвентаризацию городских водосетей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-25T15:11:30+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают работу по инвентаризации водосетей частного сектора города Саратова с целью проверки законности подключения домовладения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В ходе рейдов также уточняется размер поливной площади приусадебного участка. С 13 мая по сегодняшний день обследовано более 1,8 тыс. объектов. Только в Усть-Курдюмском направлении в результате инвентаризации было выявлено 25 случаев самовольных присоединений.

Напоминаем, что по всем интересующим вопросам, связанных с подключением к системам водоснабжения и водоотведения, необходимо обращаться исключительно в ООО «КВС». Частные компании, предлагающие свои услуги по подключению к городским коммуникациям, не уполномочены на выдачу технических условий по присоединению.

Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения (и водоотведения) подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за три месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода диаметром 25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. рублей.

Возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления несанкционированного подключения в установленном законом порядке. При этом оформлению подлежат коммуникации, проложенные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Получить консультацию по оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: улица Советская, 10. Время работы: пн-пт — с 08:00 до 17:00, сб — с 09:00 до 13:00. Телефон: 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU