2019-07-26T05:55:41+03:00
Общество

Саратовскую область в пятницу накроют дожди

Местами возможна гроза
Ольга Симонова
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В Саратове ождидается дождьВ Саратове ождидается дождьФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области сегодня, 26 июля, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем в большинстве районов пройдет дождь, но небольшой или умеренный, местами возможна гроза, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Температура днем может дойти до отметки +27, а при прояснении — до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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