Панков: Приоритет Володина — повышение качества жизни людей через качество законов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-25T15:06:26+03:00

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Вячеслав Володин в своем выступлении на заключительном пленарном заседании весенней сессии 2019 года наметил приоритетные направления законотворчества Госдумы. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

- В зале тишина, выступает Володин. Интерес к его выступлениям большой. Зюганов отметил его положительную работу в Госдуме. Даже часть вопросов взял для себя в работу.

З25 законов принятых в эту сессию — чуть ниже, чем в прошлой, а качество стало лучше. Приоритет качества Володин предлагает взять за основу, где повышение качества жизни людей через качество законов.

В выступлении Володин отметил работу и депутатов, и председателей комитетов, и зампредов думы. Только совместно многое можно решить.

Защита семьи, детей, граждан — вот приоритетные направления законотворчества Госдумы. Вопросы социальной справедливости и безопасности входят в пакет принятых законов.

Не один раз депутаты поддерживали выступление спикера Госдумы. Его предложения и отражение реальности жизни не раз находили понимание. Это и нехватка жилья, и детских садов, и школ. Он предложил обязать муниципалитеты при строительстве жилья отводить землю для социально-культурных нужд граждан. Он поднял вопросы безопасности граждан. Это обеспечение жильем участковых, большая часть из них не имеет жилья и не проживает на участке.

Да, мы сегодня можем гордиться и работой, и результатами. Стремиться всегда есть куда. Завершаем работу всегда исполнением гимна страны.

А дальше снова работа. Уже в округах, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU