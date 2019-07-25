«Прыжок во времени»: У саратовцев самопроизвольно перевелись часы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-25T14:51:21+03:00

Телефоны стали показывать время на час вперед

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Жители Саратова сообщают о неправильном времени.

В соцсетях очевидцы пишут о внезапном сбое часов на телефонах, многие утверждают, что время самопроизвольно переместилось на час вперед.

По мнению некоторых, это произошло из-за того, что часовой пояс выставлен автоматически и в системе произошли временные неполадки.

- Это был прыжок во времени, — предположил пользователь группы «Саратов онлайн» Евгений Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU