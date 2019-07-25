«Прыжок во времени»: У саратовцев самопроизвольно перевелись часы
Телефоны стали показывать время на час вперед
Изменить размер текста:
Жители Саратова сообщают о неправильном времени.
В соцсетях очевидцы пишут о внезапном сбое часов на телефонах, многие утверждают, что время самопроизвольно переместилось на час вперед.
По мнению некоторых, это произошло из-за того, что часовой пояс выставлен автоматически и в системе произошли временные неполадки.
- Это был прыжок во времени, — предположил пользователь группы «Саратов онлайн» Евгений Зайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU