В Аткарском районе у женщины угнали ВАЗ-2107

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-25T14:22:26+03:00

По подозрению в краже задержан рецидивист

Изменить размер текста: A A

В селе Барановка Аткарского района ночью неизвестные угнали ВАЗ-2107 у 36-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, владелица авто оставила его открытым, чем воспользовались злоумышленники.

По подозрению в преступлении задержан 35-летний рецидивист из Аткарска, который признался в содеянном. Автомобиль вернулся к своей владелице, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU