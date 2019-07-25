2019-07-25T14:22:26+03:00
Происшествия

В Аткарском районе у женщины угнали ВАЗ-2107

По подозрению в краже задержан рецидивист
Дарья Вострикова
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В селе Барановка Аткарского района ночью неизвестные угнали ВАЗ-2107 у 36-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, владелица авто оставила его открытым, чем воспользовались злоумышленники.

По подозрению в преступлении задержан 35-летний рецидивист из Аткарска, который признался в содеянном. Автомобиль вернулся к своей владелице, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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