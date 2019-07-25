Сенатор Бокова просит саратовскую прокуратуру защитить льготников

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-25T13:39:28+03:00

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Сенатор Совета Федерации Людмила Бокова обратилась к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой защитить льготников.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе сенатора, речь идет о льготах по капремонту.

- Пенсионеры и инвалиды жалуются, что, несмотря на статус льготников, им приходится сначала в стопроцентном объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт, а затем, пройдя по кабинетам и разным учреждениям, оформлять возврат средств, — заявила Людмила Бокова, которая уверена, что такой подход неэффективен и обременителен для пожилых граждан.

Бокова отметила, что видит в этом коррупционную составляющую.

- При таком порядке со льготника взимается комиссия за оплату взноса, которую ему никто не компенсирует, — подчеркнула она.

По мнению сенатора, необходимы изменения в нормативные акты, чтобы при выставлении платежей льготы учитывались автоматически.

Напомним, что в Саратовской области уже поднималась эта тема. Как оказалось, ряд льготников вместо того, чтобы оплатить счета, а потом получить компенсацию, просто перестали платить. Это привело к накоплению долгов, выставлению исполнительных листов и аресту счетов пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU