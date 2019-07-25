Торговые ларьки на площади Ленина будут снесены
Верховный суд России принял решение освободить площадь Ленина в Саратове от торговых ларьков.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, судебные тяжбы о сносе торговых павильонов длятся с 2018 года. В ноябре Арбитражный суд удовлетворил требования администрации о расторжении договора аренды с ООО «Рекламный мир».
Компания обжаловала решение суда, подала иск к Управлению по охране объектов культурного наследия, считая незаконным установление охранной зоны. Однако этот иск не был удовлетворен.
24 июля Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Рекламный мир» и отказал. Таким образом, решение Саратовского облсуда о сносе ларьков вступило в силу.
25 июля было подано заявление о возобновлении производства по делу. После этого торговые павильоны будут ликвидированы.
ИСТОЧНИК KP.RU