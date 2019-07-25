Торговые ларьки на площади Ленина будут снесены

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-25T13:20:24+03:00

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Верховный суд России принял решение освободить площадь Ленина в Саратове от торговых ларьков.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, судебные тяжбы о сносе торговых павильонов длятся с 2018 года. В ноябре Арбитражный суд удовлетворил требования администрации о расторжении договора аренды с ООО «Рекламный мир».

Компания обжаловала решение суда, подала иск к Управлению по охране объектов культурного наследия, считая незаконным установление охранной зоны. Однако этот иск не был удовлетворен.

24 июля Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Рекламный мир» и отказал. Таким образом, решение Саратовского облсуда о сносе ларьков вступило в силу.

25 июля было подано заявление о возобновлении производства по делу. После этого торговые павильоны будут ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU