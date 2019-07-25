В Энгельсе двое мужчин с ножом ограбили беременную продавщицу

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-25T12:58:43+03:00

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В Энгельсе осудили двух местных жителей 41 и 43 лет. Их признали виновными в разбое.

- Злоумышленники 4 января 2019 года увидели, что продавщица торгового павильона на улице Тельмана находится на точке и ворвались туда. Там они начали криками и ножом угрожать 27-летней девушке. Та сказала, что она беременна, но это не смутило преступников. Они забрали два телефона, деньги из кассы и сумку потерпевшей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Продавцу они причинили ущерб на 17 тыс. рублей, а директору павильона — на 10 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленников к четырем годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU